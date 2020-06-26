Bakan Koca: "(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır" - Son Dakika

Bakan Koca: "(Virüsün yayılma hızı azaldı) Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün yayılma hızının azaldığına dair kanının yalnış olduğunu belirterek, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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