Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı - Son Dakika

Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsün yayılma hızına değindi. Koca, paylaşımında, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" ifadelerini kullandı.

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Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı - Son Dakika

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