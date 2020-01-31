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Bakan Koca: "Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz.
6 saat önce
Bakan Koca: "Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
Bakan Koca: " Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz. Aralarında hasta olan yok." - ANKARA
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