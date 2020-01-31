Bakan Koca: "Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz. - Son Dakika

Bakan Koca: "Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz.

6 saat önce

Bakan Koca: "Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz.

Bakan Koca:

Bakan Koca: " Wuhan'daki vatandaşlarımızı birkaç saat içinde getirmek istiyoruz. Aralarında hasta olan yok." - ANKARA

Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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