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Bakan Koca: "Wuhan'dan gelecek uçak indiğinde 14 gün gözlem altında tutulacak."
6 saat önce
Bakan Koca: "Wuhan'dan gelecek uçak indiğinde 14 gün gözlem altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
Bakan Koca: " Wuhan'dan gelecek uçak indiğinde 14 gün gözlem altında tutulacak." - ANKARA
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