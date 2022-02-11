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Bakan Koca: "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın" - Son Dakika

Bakan Koca: "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın"

11.02.2022 17:43
Bakan Koca: "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

Son dönemde Omicron varyantının da etkisi ile artan Covid-19 vakaları hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar ağır hasta olan vakaların neredeyse tamamının ya aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi? Gücümüzün farkında mıyız? TURKOVAC sizi korumak için şehrinize geldi" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Bakan Koca: Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın

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Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın' - Son Dakika


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