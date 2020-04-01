Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü. - Son Dakika
Bakan Koca: "Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü.
6 saat önce
Bakan Koca: "Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü.
Bakan Koca: "Yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde, risk grubu kronik hastalığı olan hasta grubu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68.8 tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63.3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. O nedenle şu dönemde kronik hastalığı olan ve de 60 yaş üstü her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır