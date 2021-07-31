Bakan Koca: Yangından etkilenen 160 kişiden 159'unun tedavisini tamamladık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen 160 kişiden 159'unun tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiklerini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu" dedi.