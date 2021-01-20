Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 85 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü toplantıda aşı programındaki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşın aşılandığı bilgisini paylaşan Koca, "Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu." ifadesini kullandı.

Salı günü itibarıyla da huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarla bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandığını anımsatan Koca, 90 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına salı günü başlandığını bildirdi. Koca, sağlık ekiplerinin 90 yaşından büyük vatandaşların evlerine giderek aşı uygulamasını yaptıklarını kaydetti.

Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını ifade eden Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız." değerlendirmesini yaptı.

"Tedarik planlaması yapıldı"

Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkelerin doğru tedarik planlaması yapmaya çalıştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."