Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Son Dakika

Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır

7 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, "Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır" dedi.

İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "İdlib'te şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

FOTOGRAFLI


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık
Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 04:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]