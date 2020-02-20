Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Son Dakika

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Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır
7 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, "Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır" dedi.
İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "İdlib'te şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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