Bakan Koca: Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen 2 askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca, "Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır" dedi.

İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı hava saldırısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "İdlib'te şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

FOTOGRAFLI