Bakan Koca: Yaralı olan 64 vatandaştan 42'sinin tedavisi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yaralı olan 64 vatandaştan 42'sinin tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Bakan Koca: Yaralı olan 64 vatandaştan 42'sinin tedavisi tamamlandı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran merkezli depremde etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde yaralılar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, "Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda.

Bakan Koca: Yaralı olan 64 vatandaştan 42'sinin tedavisi tamamlandı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran merkezli depremde etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde yaralılar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, "Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor" dedi.

Bakan Koca, İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van Başkale ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, yaralı olan 64 vatandaştan 42 kişinin tedavisin tamamladığını ifade etti. Koca, yaralı 22 vatandaşın tedavisinin de bölgedeki 3 hastanede devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Depremin hemen ardından bölgeye sevk ettiğimiz; 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelimizle depremzedelerimize gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyor. 1'i Başkale merkezde, 4'ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurmuş durumdayız. Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede, köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar. Temennimiz, böyle acılarla hiç karşılaşmamak. Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkanlarıyla, Van Başkale'de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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