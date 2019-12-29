Bakan Koca: Yaralıları taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, " Somali'de patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız Turan Sevi ile Mehmet Kaplan'ın cenazelerini ve yaralanan 16 Somali vatandaşını refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirmek için uçağımız Mogadişu Havalimanı'ndan hareket etmiştir" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Somali'deki terör saldırısının herkesi üzdüğünü, 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının, terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi. Patlamadan hemen sonra yaralılardan 53'ünün, Somali'nin en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiğini kaydeden Bakan Koca, şunları kaydetti: "70'i Türk olmak üzere toplam 700 personelin görev yaptığı hastanemizde yaralılara ilk müdahale yapıldı ve 17'si ameliyat edildi. 2014 yılında hizmete başlayan 201 yataklı hastanemizde; genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi dahil olmak üzere toplam 22 branşta uzman hekimlerle hizmet veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi, Somali'nin yardım çağrısına bir an bile tereddüt etmeksizin yanıt verdi. Gerekli donanım ilave edilerek ambulans uçağa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Mogadişu'ya UMKE personeli ve cerrahi uzmanlarımızdan oluşan 20 kişilik bir ekip gönderdik. Ekiplerimiz, tam teşekküllü Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki yaralıların tedavilerini sürdürecek. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız Turan Sevi ile Mehmet Kaplan'ın cenazelerini ve yaralanan 16 Somali vatandaşını refakatçileriyle beraber Türkiye'ye getirmek için uçağımız Mogadişu Havalimanı'ndan hareket etmiştir. Tüm ekiplerimize kolaylıklar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve dost Somali halkının başı sağ olsun."

ANKARA, -