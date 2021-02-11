Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

RANDEVU UYARISINDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI DA SÖYLEMİŞTİ

Bakan Koca, "Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum" demişti.