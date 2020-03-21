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Bakan Koca: "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."
6 saat önce
Bakan Koca: "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."
Bakan Koca: "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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