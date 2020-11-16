Bakan Koca: Yayılmayı önleyici somut tedbirler alınması tavsiye edildi - Son Dakika

Bakan Koca: Yayılmayı önleyici somut tedbirler alınması tavsiye edildi

16.11.2020 23:31
Bakan Koca: Yayılmayı önleyici somut tedbirler alınması tavsiye edildi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararlarına ilişkin, "Alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararlarına ilişkin, "Alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Koronavirüs salgınının küresel ölçekte yayılmaya ve ölümlere neden olduğunu kaydeden Koca, "Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart- mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'ARTIŞ HIZININ YÜKSEK SEYRETTİĞİ İLLERİMİZİN ÜZERİNDE ÖZEL OLARAK DURDUK'Koca, Türkiye'de genel bir artış eğilimi bulunduğunun altını çizerek, "Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu'nda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık" açıklamasında bulundu.'KISITLAYICI TEDBİRLER TÜM DETAYLARIYLA MASAYA YATIRILDI'Kış ayları nedeniyle insanların kapalı alanlarda daha yoğun bulunduğunu ifade eden Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

Haber:  ANKARA


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yayılmayı önleyici somut tedbirler alınması tavsiye edildi - Son Dakika


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