Bakan Koca: "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz" - Son Dakika

Bakan Koca: "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz"

30.04.2021 19:18
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sputnik V aşısı mayıs ayı ve devamında 6 ay zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte haziranla birlikte daha yoğun gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sputnik V aşısı mayıs ayı ve devamında 6 ay zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte haziranla birlikte daha yoğun gelecek. Haziranla birlikte 40 yaş üstü vatandaşlarımızı, aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kısıtlamanın ilk gününde vatandaşların gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Aşı programında planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve birinci doz aşısını olan vatandaşların ikinci doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Koca, "Daha fazla aşı temin edildikçe, günlük aşılama miktarı da artacak. Bugün itibariyle ülkemizde 3. Bir aşının daha kullanımına onay verildi. Sputnik V aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor. BioNTech aşısı hazirana ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslime dilecek. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı iki doz arası uygulama süresini 28 günden, 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı veriler ışığında alınmış karardır. Bu durumun ilk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini açıkladım. Alternatif uygulama yöntemi olarak iki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır" diye konuştu.

"Öngörülebilir plan yapılabilir"

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirvenin görüldüğü günden bu güne önemli bir düşüş yaşandığını anımsatan Bakan Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamalarla birlikte vaka sayısında düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum yüksek seviyede başladı, böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz" diye konuştu.

Doluluk oranları

Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayısının 358 olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Antalya'da son bir haftada vaka sayısı yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranın yüzde 66.3. Antalya'da aşılama programını başarı ile yürütüyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Burdur'da 127 filyasyon ekibi var. Son bir haftada vaka oranında yüzde 25 azalma var. Yatak doluluk oranı yüzde 32.7, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 52.9. Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibiyle mücadeleye devam ediyoruz. Vaka sayısı son bir haftada yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranı Isparta'da oranı yüzde 53,1, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.4. 65 yaş sütü aşılanma oranı ise yüzde 84" dedi.

"Güzel günler yakın"

Antalya, Isparta ve Burdur'a yapılacak olan sağlık yatırımları hakkında bilgiler veren Bakan Koca, "Yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarının yakın olacağı günler yakındır" diye konuştu.

"Haziran'da 40 yaş aşılama"

Sputnik V ile ilgili ilk sözleşmeyi 2 gün önce imzalandığını anımsatan Bakan Koca, "Sputnik V için bugün de acil kullanım onayı verildi. Sözleşme gereği 6 ay içerisinde 50 milyon doz aşının gelmesi planlanıyor. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabı gelecek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde, Mayıs ayında ne kadar aşının geleceği netleşmiş olacak. Sputnik V aşısı mayıs ayı ve devamında 6 ay zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte haziranla birlikte daha yoğun gelecek. Haziranla birlikte 40 yaş üstü vatandaşlarımızı, aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Hindistan varyantı

Türkiye'de ağırlıklı olarak İngiliz varyantı görüldüğünü söyleyen Bakan Koca, "Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldü. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyant 5 vakada görüldü. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Gördüğümüz durum şu. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşıcılığın artığını, İngiliz varyantıyla birlikte yüzde 70 oranında artığını biliyoruz. Genel anlamda bulaşıcılığın artmasıyla virülansın azalmadığını da biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar var.Hindistan varyantı için 5 vakada ciddi bir sorun yok, ayakta takip ediliyorlar. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakınen takip ediyoruz" diye konuştu.

"Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyat da önümüzdeki günlerde tekrar başlayabilir"

Sinovac aşının sevkiyatının önümüzdeki günlerde tekrar başlayabileceğini işaret eden Bakan Fahrettin Koca, "Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde Nisan ayı sonunda 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Üreten ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak isteyince sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günlerde tekrar başlayabilir. Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını 1 hafta 10 gün içerisinde netleştirip Kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"6 milyon doz aşımız var"

Bugüne kadar 23 milyona yakın doz aşı uygulandığını kaydeden Bakan Koca, "Şu anda kullanılmak üzere BioNTech ve Sinovac 6 milyon doz aşımız hazır var. Dün Uğur hocayla görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz aşının geleceğini, haziran içinde 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını söyledi. Uğur Hoca, bu miktarı arttırmak için bir gayret içerisinde. Gelecek hafta bu konuyu netleştirmiş olacağız. BioNTech için daha önce 30 milyon dozluk anlaşmaydı. Bu yeni dönemde bu anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. 90 milyon dozun yaz döneminden önce gelmesi için gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın korona virüse karşı kurallara uymalarını istiyoruz"

4 aylık korona virüs tedavisinin ardından durumunun sorulduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisine gelen soruya, "Yaşadığım olay bize çok ders oldu. Biz sürekli vatandaşlarımızın korona virüse karşı kurallara uymalarını istiyoruz. Kendimiz bu konuda yakalandık ama şükürler olsun bugünlere geldik. Bakanımız şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca'ya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da eşlik etti. - ANTALYA

Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz
Bakan Koca: Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz

Fahrettin Koca, Sputnik V, Antalya, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanması çabası içindeyiz' - Son Dakika


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