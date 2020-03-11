Bakan Koca: "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü' - Son Dakika

Bakan Koca: "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü"

6 saat önce

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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