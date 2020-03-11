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Bakan Koca: "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü"
6 saat önce
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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