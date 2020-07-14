Bakan Koca: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlıştır - Son Dakika

Bakan Koca: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlıştır
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisinin yanlış olduğunu, virüsün etkisini kaybetmesinin şu an tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisinin yanlış olduğunu, virüsün etkisini kaybetmesinin şu an tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:17 Kaynak: DHA
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