Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil' - Son Dakika

Bakan Koca: "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs değil"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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