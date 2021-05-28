Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz - Son Dakika

Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz

28.05.2021 09:18

Sağlık Bakanı Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Söz konusu kamu spotunda ise "Hayatımızın yeninden normalleşmesi için aşıyla koronayı aşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü.

Bakan Koca'dan normalleşme paylaşımı: Kolları sıvıyoruz

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Videoda, ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir." sözlerine yer verildi.

Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz

Fahrettin Koca, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz - Son Dakika


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