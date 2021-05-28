Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz" notunu düştü.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Videoda, ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir." sözlerine yer verildi.