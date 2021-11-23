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Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruz - Son Dakika

Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruz

23.11.2021 09:58
Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruz

Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruzSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz.

Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri, kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz" dedi.

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' ilacının etkinliğine ilişkin yapılan haberlerin anımsatılması ve dağıtımına devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Koca, "Pandemide birçok ilaç kullanıldı. Bu ilaçların etkinliği de süreç içinde belli olmuş oldu. 'Favipiravir'in etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma vardı, bu çalışma da erken dönemde hafif ve orta şiddetli vakalar için etkisinin olduğun biliyoruz. Bilim Kurulu vatandaşın erken dönemde uygun olabilecek ilaca erişimini sağlamak üzere tavsiyelerde bulundu. O dönemde 'Favipiravir'in Türkiye'de üretimini yaptık. Şimdi ise 2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. 'Molnupiravir'le ilgili izin alındı, bazı ülkelerde siparişini vermiş oldular. Bir de Pfizer ilacı var. Onlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak vatandaşımızı erken dönemde bu ilaçlarla tanışma noktasında kararlıyız" dedi.

'ÇOK SÜRMEYECEK'Bakan Koca, 'Molnupiravir'in Türkiye'de üretilmesine ilişkin duyuruda bulunduklarını belirterek, "Bunun için bize müracaat ederek 'Biz bu ruhsatı verebiliriz' dedik. Şu an 1 firma var ama biz en az 45 firmanın üretmesini, bize müracaat ettiklerinde toplu ruhsatlandırma düşünüyoruz. Bu dönemde rekabetle en düşük fiyata mal ederek vatandaşı buluşturmayı hedefliyoruz. Şu an onunla ilgili ruhsat alındı. ABD 5.2 milyar dolarlık sipariş verdi. Birçok ülke ilaca erişim çabası içinde. Biz Türkiye olarak zorunlu lisans vererek Türkiye'de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek" diye konuştu.'YAKIN TAKİPTEYİZ'Sputnik V aşısının uygulamasına ilişkin son durumun sorulması üzerine Bakan Koca, "Onunla ilgili net durum yok. 2 farklı dozdan oluşuyor aşı. İlave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi, görüşmeler sürüyor. Diğer aşılarla ilgili sorunumuz yok" dedi. Eczanelerde yaşanan ilaç temin sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Her yıl yaşanır, 15 Şubat'ta fiyat değişikliği yapılıyor. Bir önceki yılın döviz kuru güncellemesi 15 Şubat'ta uygulanır. Her 15 Şubat öncesi bu konular gündem yapılır. Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" diye konuştu.Geçen sene grip ilacı tüketiminin az olduğunu bu nedenle firmaların bu sene az üretim yaptığını söyleyen Koca, "Yer yer grip ilacında sorun olduğunu biliyoruz, yakın takip ediyoruz" dedi. 'KAPATMA DÜŞÜNMÜYORUZ'Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki kısıtlamaların anımsatılarak Türkiye'de kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz. Yeni dönemde 'Daha çok kişisel tedbirleri kişisel güvenlik çemberi ve aşıyı önemsiyor olacağız' demiştim. Yine aynı şekilde yeni dönemde kapatmaları düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu yer yer yanlış algı ile '2 aşı neden korumuyor' deniliyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz 5 kere yapılıyor; 1 değil. Hepatit 1 kere mi yapılıyor? Covid aşısı olunca '1 tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor."

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yeni dönemde kapatma düşünmüyoruz - Son Dakika


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