Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için... - Son Dakika

Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için...

7 saat önce

Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:16 Kaynak: AA

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