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Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için...
7 saat önce
Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.
Bakan Koca: "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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