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Bakan Koca: " Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu"
6 saat önce
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü."
(İHA)
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