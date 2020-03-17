Bakan Koca: " Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: ' Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu' - Son Dakika

Bakan Koca: " Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu"

6 saat önce

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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