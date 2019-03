Bakan Koca: Yeni Zelanda'da Yaralanan 3 Türk Kardeşimizle İlgili İrtibat Halindeyiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili konuştu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Koca, "3 yaralı Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle önceki gün kendim de görüştüm. Genel durumu iyiydi. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere hava yoluyla İstanbul'dan Tokat'a geldi. Bakan Koca'yı Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt ile Özlem Zengin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. İlk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret eden Koca, Balcı'dan brifing aldı. Burada açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:



"Genel olarak 16 yıllık zaman diliminde Tokat'a 16 milyar 750 milyon yani 16 katrilyon 750 milyar şeklinde hizmet yapıldığını ve bu yapılan hizmet içinde de sağlık yatırımının 577 milyon olarak yapıldığını biliyoruz. Bunun için de özellikle önemli hastaneler, Tokat Devlet Hastanesi gibi Kadın Doğum Çocuk Hastanesi gibi Zile ve Niksar gibi toplam 32 yatırımın 14 tanesi de hastane olarak hizmet vermekte. Ayrıca devam eden birtakım yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızdan Turhal Devlet Hastanesini biliyorsunuz, inşaatı devam ediyor. Onun dışında Pazar ilçesinde entegre hastanemizi bu hafta hizmete açtık. Toplam 3 bin 200 metrekare kapalı alanı olan 6 adet polikliniği olan bir hastanemiz. Erbaa'da ise bugün açılışını yapacağımız toplam 28 bin 655 metrekare olan, 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ve 6 ameliyathanesiyle diyaliz üniteleriyle 75 Milyonluk bir yatırım. Bugün onu hizmete açmış olacağız. Turhal'daki hastanemizin seviyesi şu an yüzde 73 seviyesinde."



'İRTİBAT HALİNDEYİZ'



Basın mensuplarının, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarının sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şöyle konuştu:



"Şimdi her geçen gün vicdan, adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde özellikle bu dönemin, bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemleri şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip, bu şiddet iklimiyle topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu arada şehit olan 50 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. 3 yaralı Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün kendim de görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu. Genel durumu iyiydi. Hem kendilerine hem yakınlarına Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi, seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettim. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, bu anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk."



Ziyaret sonrası valilik önünde, 5 ambulansın ve 1 UMKE aracının teslim törenine katılan Bakan Koca, ardından şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.



- Tokat

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı

Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz

Kıbrıslı Türk Yazar, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış