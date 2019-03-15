Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: Yeni Zelanda'daki Irkçı Saldırıyı Lanetliyorum

Bakan Koca: Yeni Zelanda'daki Irkçı Saldırıyı Lanetliyorum

53 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Bu toprakların birliğine kasteden İslamofobiyi lanetliyorum.

Bakan Koca: Yeni Zelanda'daki Irkçı Saldırıyı Lanetliyorum, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Bu toprakların birliğine kasteden İslamofobiyi lanetliyorum. Yeni Zelanda'daki ırkçı saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, memleketi Konya'ya geldi. Bakan Koca, ilk olarak Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi. Koca, Polonya'da bıçaklanarak, öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın ailesine başsağlığı dileyip, saldırıyı kınayarak, konuşmasına başladı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "Bu toprakların birliğine kasteden İslamofobiyi lanetliyorum. Yeni Zelanda'daki ırkçı saldırıyı buradan lanetliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyalizme İslamofobi besleyen bu dünyanın artık İslam'dan elini çekmesini istiyorum. Sağduyuya davet ediyorum" diye konuştu. 

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2 milyonun üzerinde kişinin girdiğini belirterek, tıp fakültelerinin kontenjanının 14 bin 640 olduğunu kaydetti. 

Şehir hastaneleriyle ilgili de konuşan Bakan Koca, "Yeni dönemde 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli, sürdürebilir sağlık hizmetini hedefliyoruz. Bu şehir hastaneleri, sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırma noktasında önemli aşama olacak" dedi. 

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının ardından moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik'in yaptığı söyleşide, öğrencilerin sorunlarını cevapladı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

fahrettin koca, Yeni Zelanda, Güncel
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