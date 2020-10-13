Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti Açıklaması

13.10.2020 20:03
Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Koca toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin umudu bu odada." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 14 farklı merkezde Kovid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız." dedi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığını, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını vurgulayan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını ifade etti.

Bakan Koca, gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını belirterek, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağına işaret etti.

Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak."

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki bilim insanlarından detaylı bilgi aldı.

Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.

Fahrettin Koca, Erhan Akdoğan, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na başkanlık etti Açıklaması - Son Dakika

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