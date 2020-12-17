Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır - Son Dakika

Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır

17.12.2020 07:23

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır" dedi.

Dün videokonferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi aşı oldu. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelenin sürdüğünü aktaran Koca, "Son birkaç hafta içinde uyguladığımız kısıtlayıcı tedbirlere vatandaşlarımızın daha bir titizlikle uyum göstermesinin sonuçlarını almayı umuyoruz. Gerek tedbirlerin uygulamaya konması, gerek uyumun ve sonuçlarının takibi yönünde Bakanlık olarak yoğun bir gayret içindeyiz. Ülkemizin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyeleri hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Bilim Kurulumuzun bu günkü toplantısında öncelikle aşı konusundaki gelişmeler değerlendirilmiştir" dedi.

AŞI MİKTARININ ARTIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Koca, yapılan sözleşmeye bağlı Türkiye'ye gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşüldüğünü bildirdi. Koca, temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşıldığını aktardı.

"FAZ I ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ, FAZ II ÇALIŞMALARINA HAZIRLANILMAKTADIR"

Koca, "Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır" dedi.

ÇİN AŞISI

Bilim Kurul toplantısında öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemine vurgulandığını ifade eden Koca, "Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir" dedi.

"DSÖ VERDİĞİ MÜJDE İLE AZMİMİZİ BİR KAT DAHA ARTIRMIŞTIR"

Koca, Bilim Kurulu toplantısında aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunduğunu aktardı. Koca, "Covid- 19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bu günde Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizce de sevinçle karşılanan bu gelişme, Polio ve Tetanozdan sonra Kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir" ifadelerine yer verdi.

Pandemi mücadelesi ile yoğun çaba içinde olunan 16 Aralık 2020 tarihinin, Türkiye'nin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu kaydeden Koca şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'DE KIZAMIKÇIĞIN TAMAMEN YOK EDİLMİŞ OLDUĞU BEYAN EDİLDİ"

"DSÖ Avrupa Bölgesi'nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 yılları arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye'de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir."

Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahip olunduğunu vurgulayan Koca, Çocukluk çağı aşılarında en fazla antijenle en yaygın aşılama yapan ve yüksek başarı elde eden ülkelerin başında geldiğimizi vurguladı. Koca, "Aşı kayıt sistemi ve online takip edilen soğuk zincir lojistiği ile desteklenen güçlü bir birinci basamak sağlık ağı yanında yıllardır bu konuda emek veren sağlık personelimizin ısrarlı çabaları ve fedakarlığı bu başarının esas sahipleridir" dedi.

"BU BAŞARI HİKAYESİ YOL GÖSTERECEKTİR"

Aşı uygulayan personeli kutlarken, teşekkür dileklerinde bulunan Koca, "COVID-19 aşı kampanyasında bu başarı hikayesi yol gösterecektir. Bu sefer başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla birlikte dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır - Son Dakika


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