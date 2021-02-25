Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."

Son Dakika › Politika › Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum.' - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak

Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı