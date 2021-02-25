Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."
25.02.2021 20:13
Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum.
Bakan Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum."
Nisan, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Bakan Koca: '(Yerli Kovid-19 aşısı) Nisan ayında Faz-2'nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum.' - Son Dakika
Son Dakika Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı