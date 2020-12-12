Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Kovid-19 kitleri ve e-nabız sisteminin bakan yardımcısıyla bağlantılı bir şirket tarafından yapıldığı yönündeki iddialara çok sert yanıt verdi. Bakan Koca, "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasına yanıt verdiği konuşmasında zaman zaman kürsüye de vurduğu görüldü.

TEST KİTİ 32 LİRADAN 9.8 LİRAYA DÜŞTÜ

Koca, 6 firma ile girilen koronavirüs test kiti ihalesi ve süreçle ilgili şunları kaydetti: Bu dönemde özellikle Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için geliştirilen kit noktasında 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de. Kit konusunda biz bir kite 8.75 dolar vererek almaya başlamıştık. Bu kiti yerlileştirmiş olduk. Biz yerlileştirdiğimizde 32 liraya aldık. Bir iki ay geçtiğinde yeni uygunluk alan firmalar oldu. Toplam 12 tane kit üretildiği dönem oldu. İhaleye çıktık. 6 firma ihaleye girdi. Kit 9.8 liraya düştü. '1.7 milyon kit fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz' dedik"

CHP'NİN "100 MİLYON ZARAR" İDDİASI

Yerli test kitlerinde CHP'nin sosyal medyadaki iddiasına da cevap veren Koca "Kaçmayın bekleyin. Peki sonrasında 9.8 liraya çekmek kamunun mantığına uygun mu. Ben bunu yaptım. Demin bu kürsüden 83 milyona hitaben şöyle dendi. Dendi ki biz bu kiti gündeme getirdik. Biz getirdikten sonra siz geriye dönük işlem yaptınız. Öyle diyorsunuz değil mi. Nu gördüğünüz fatura 16 Temmuz. peki bu ihaleden kaç gün sonra -1-8 Temmuz arasıydı 16'sı bu kesildi- Peki sizin ifadenizi okuyorum; 'Yerli Kovid-19 test kitlerinin bakanlığa 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığı iddiası var. 9 liralık kitin 9 Dolara, o dönemki kurla yaklaşık 60 liradan alındığını duyuyoruz. Bu doğruysa devletin 100 milyon Liraya yakın zararı olabilir' diye sosyal medyadaki yazınız. Aşağıda da gazetenin haberi." dedi.

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