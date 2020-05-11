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Bakan Koca: "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam...
6 saat önce
Bakan Koca: "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor.
Bakan Koca: "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 08:36 Kaynak: AA
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