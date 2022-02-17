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Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

17.02.2022 22:37
Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "YÖK Başkanımız, değerli bilim adamı Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında ziyaret ettim. Tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin öğrenim şartları, eğitim müfredatları ve uzmanlaşmada imkanlar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


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Fahrettin Koca, Erol Özvar, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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