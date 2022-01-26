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Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

26.01.2022 13:55
Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan hastaların, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) desteğiyle hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan bir mahalledeki hastalarımız, UMKE ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılmıştır. Bölgede benzer koşullarda olan yerleşim yerlerinde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı
Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yolu ulaşıma kapanan hastalarımız, hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


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