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Bakan Koca: "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle...
6 saat önce
Bakan Koca: "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:26 Kaynak: AA
Bakan Koca: " Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir."
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