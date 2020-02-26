Bakan Koca: "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle... - Son Dakika

Bakan Koca: "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle...

6 saat önce

Bakan Koca: "Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.

Bakan Koca:

Bakan Koca: " Yunanistan'da 1 vakanın bildirilmesi, komşularımızda vakaların artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir."

Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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