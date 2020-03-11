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Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün ülkeye girişini ve girdiğinde yaygınlaşmasını...
6 saat önce
Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün ülkeye girişini ve girdiğinde yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:40 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün ülkeye girişini ve girdiğinde yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz." - ANKARA
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