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Bakan Koca: "Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim."
6 saat önce
Bakan Koca: "Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Yurt dışı seyahatlerini iptal edelim ya da erteleyelim." - ANKARA
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