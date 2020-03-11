Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini... - Son Dakika

Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini...

6 saat önce

Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin evde 14 gün kendilerini izole etmemelerini söylüyoruz." - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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