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Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini...
6 saat önce
Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe odasından çıkmaması, evini havalandırması, Türkiye'ye gelmek için de sınırları zorlamamasını ifade etmek istiyoruz. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin evde 14 gün kendilerini izole etmemelerini söylüyoruz." - ANKARA
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