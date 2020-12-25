Bakan Koca: Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getiriyoruz - Son Dakika

Bakan Koca: Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getiriyoruz

25.12.2020 20:46
Bakan Koca: Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getiriyoruz, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettim Koca, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettim Koca, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını yayılımının azaltılması çerçevesinde alınan yeni tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, yurt dışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildiğini belirterek, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.Öte yandan, son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğünün bildirildiğini kayededen Koca, "Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır" açıklamasında bulundu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getiriyoruz - Son Dakika


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