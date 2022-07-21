Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı - Son Dakika
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Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı

21.07.2022 13:44
Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva Köyü’nde içme suyundan etkilenenlerin sayısının arttığını duyurdu. Koca, “Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva Köyü'nde içme suyundan etkilenenlerin sayısının arttığını duyurdu. Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 98'e ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı."

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Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor Bolu'da zehirlenme vakalarında sayı artıyor
Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı - Son Dakika
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