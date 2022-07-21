Bakan Koca: Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenenlerin Sayısı 45'i Yetişkin, 53'ü Çocuk Olmak Üzere 98'e Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva Köyü'nde içme suyundan etkilenenlerin sayısının arttığını duyurdu. Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 98'e ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı."