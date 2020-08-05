Bakan Koca: Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da sağlık kuruluşlarındaki doluluk oranlarını paylaşarak, "Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" ifadelerini kullandı.