Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin... - Son Dakika

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Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin...
6 saat önce
Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.
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