Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin... - Son Dakika

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin...

6 saat önce

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin..., System.String[]

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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