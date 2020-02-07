Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de... - Son Dakika

Bakan Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

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"Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."

Bakan Koca: Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:26 Kaynak: AA
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