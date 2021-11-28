Bakan Yanık'ın konvoyunda kaza: 3 koruma yaralı

TOKAT - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma aracı Tokat'ta kaza yaptı. Bakanın korumalığını yapan 1'i kadın 3 polis memuru yaralandı.

Bir dizi programlara katılmak üzere bugün Samsun'dan Tokat'a giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma aracı Tokat- Turhal karayolu Güzeldere köyünde yolun kaygan oluşu nedeni ile yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya uçan araçta bulunan 1'i kadın3 polis memuru yaralandı. Yaralı korumalar ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.