Bakan Kulum, Atatürk Havalimanı projesini anlattı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Fethi kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Atatürk Havalimanı'ndaki törenler sırasında Millet Bahçesi'nde vatandaşların da iştirak edeceği fidan dikimi yapılacağını söyledi. Kurum, "Burayı konuta açmıyoruz, ticarete açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanımız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek" dedi. İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü törenleri öncesinde Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili gazetecilere bilgi verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEŞRİFİYLE KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Kurum şunları söyledi: Gazilerimizi yine rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını burada 27 Mayıs gününde rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu acı günün ardından inşallah pazar günü burada büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 21 yaşında çağ açıp, çağ kapatan ve fethettiği tüm ülkelerde o ülkenin kültürünü, kültürel değerlerini, doğasını, çevresini koruyan, ecdadımızı büyük bir coşkuyla bayram içerisinde anacağımız Millet Bahçemizin işte ilk örneğinin yer aldığı alandayız.

"PAZAR GÜNÜ TÜM MİLLETİMİZLE BURADA OLACAĞIZ"

İnşallah pazar günü tüm milletimizle birlikte hem fethimizi kutlayacağız. Hem de yürüme mesafesinde bütün vatandaşlarımızın geleceği burada vakit geçireceği, millet bahçesini ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız. Bir haftadır sizler de izliyorsunuz, muhalefetin tüm söylemlerine rağmen biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz. 'Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şuur içerisinde, mutlulukla vakit geçirecek' diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna 'Olmaz' diyor. '60 yıllık İstanbul'umuzun simgesi ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz, çınar ağaçlarını dikeceğiz. Bu çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde oturacak' diyoruz, 'Olmaz' diyorlar. Onlar, 'Olmaz, yapamazsınız' diye dursunlar. Tüm Türkiye'ye göstermek istiyorum ki 8 bin metrekarelik bu alan yapacağımız 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın aslında bir nevi örneğidir.

"BURAYI TİCARETE AÇMIYORUZ"

Burayı konuta açmıyoruz, ticareti açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma, iaşe ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Onlara destek olacağız ve diğer günlerde de yine bu alanımız yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet verecek bir alan olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VE EMİNE ERDOĞAN'IN YAPTIĞI PROJELERİ TANITACAĞIZ"

Tabii pazar gününün bir de şu önemi var, tüm dünyaya tüm Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim her türlü çevre projemize destek veren Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu projeleri tanıtacağız, bilgilendireceğiz ve en önemlisi de ülkemizin 2053 yılına, iklim değişikliğine ve net sıfır emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor.

"İSTANBUL'UN AKCİĞERİ OLACAK"

81 ilde, 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız ve bu manada 445 Millet Bahçesi projesi başlattığımız, bunların 140'nın tamamlandığı ve en sonunda Türkiye'nin en büyük, en değerli İstanbul'un akciğeri olacak ve en büyük Millet Bahçesi olacak, Millet Bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Programımız gerçekten bir şölen havasında geçecek.

"BİRÇOK ETKİNLİK YAPACAĞIZ"

29 Mayıs Pazar günü, burada ecdadımızı yad edeceğiz. Şehitlerimizi yad edeceğiz. Buraya gelen tüm vatandaşlarımıza çevreyi, doğayı, etkinliklerle anlatacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz burada çevre ve doğa sevgisini kazanacaklar. Mehter takımımız yine ecdadımızı, atalarımızı, şehitlerimizi anacağımız mehter takımımızın gösterisi olacak. Yine burada yeniçerilerimizle birlikte Türk Yıldızları ile birlikte gösteri uçuşlarımız olacak. Esat Kabaklı konserimiz olacak. Tabii ki en önemlisi de çevreye sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek fetihle ilgili gerek çevre ve doğa sevgisini görüş fikir ve önerilerini milletimizle paylaşacaklar."