Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

06.04.2021 14:17
Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye olarak son 2 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaların konu alındığı faaliyet değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye olarak son 2 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaların konu alındığı faaliyet değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Kazım Kurt, 2 yılda katılımcılığın, demokrasinin, örgütlenmenin ve derman belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdiklerini, Odunpazarı'nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kılmaya devam ettiklerini anlattı. Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı ve hesap verebilen bir anlayışla yönettiklerini belirten Kurt, yapılan hizmetlerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Bu çalışmaların yanında göreve geldiğimiz günden beri kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için azami özeni gösterdiklerini anlatan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı'nda sizlerin verdiği yetkiyle 1 kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Bu kapsamda belediyenin en büyük gider kalemlerinden olan taşıt kiralama harcamasında çok büyük tasarruflar sağladık. 186'sı belediyemize, 13 adeti belediye şirketimize ait olmak üzere 199 araçlık büyük bir filo kurduk ve 2020 yılında 25 milyon 937 bin TL tasarrufta bulunduk. Kilit taş üretim tesisi, kalker ocağı ve güneş enerji santrali yatırımlarımız ile belediye alt yapı hizmetlerinde kullandığımız malzemeleri piyasanın yüzde 50 aşağısında imal ederek tasarruf hamlemizi devam ettireceğiz. Bu tasarruflar neticesinde belediyemizin 2020 yılı bütçesi şöyle gerçekleşmiştir; 266 milyon TL gelir, 226 milyon TL gider, 40 milyon TL'de bütçe fazlası oluşmuştur." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi
Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi
Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Odunpazarı Belediyesi, Türk Lirası, Kazım Kurt, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurt 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei