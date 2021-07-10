Üye Girişi
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK - Son Dakika

Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK

10.07.2021 12:25

Son dakika gündem haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla birlikte başardık.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 10 milyon vatandaşımız, sağlıklı konutlarda, güven içinde oturuyor dedi.

Trabzon'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ortahisar ilçesinde 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Trabzon'un büyük dönüşümü için çok önemli adım attıklarını ve Çömlekçi Mahallesi'nde kentsel dönüşüme başladıklarını söyleyen Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı'mızla 90 bin metrekarelik alanda 2 etapta başlattığımız dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik büyüklüğündeki 1'inci etabında, 130 konut ile 20 dükkan inşa ediyoruz. Konutlarımızın 25'i 2+1, 30'u 3+1, 75'i 4+1 olacak. 6 bin metrekare büyüklüğündeki 20 dükkanı ve 396 araçlık kapalı otoparkıyla TOKİ'mizin yaptığı en muhteşem projelerinden biri olacak. Yatırım değeri 120 milyon lira olan projemizi 2022 Ocak ayında tamamlayacağız, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemizi tamamladığımızda, Trabzon'umuzun eşsiz sahili ve Tanjant yolu arasında kalan bu alanın çehresi tamamen değişecek, yepyeni bir yaşam alanı olacak diye konuştu.

'PROJELERİMİZİ YATAY MİMARİYE UYGUN TASARLADIK'

Yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği 'Bedeli ne olursa olsun' sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. 81 ilimizde, sosyal donatılarıyla beraber 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Toplamda 10 milyon vatandaşımız, bu sağlıklı konutlarda, güven içinde oturuyor. Şimdi 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. An itibarıyla ülke genelinde, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası için harıl harıl çalışıyoruz. Biz; geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projelerimizin hepsini yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresinin renklerine uyumlu olarak tasarladık ve uyguladık dedi.

'UZUNGÖL'DE 2'NCİ ETAP EKİMDE BAŞLIYOR'

Bakanlığın Trabzon'daki yatırımlarını anlatan Murat Kurum, Uzungöl Turizm Merkezi'nde iki etap halinde çalışma yürüttüklerini belirterek, 1'inci etap çalışmalarımızı titizlikle tamamladık. 2'nci etap çalışmalarımıza ekim ayında başlıyoruz. Başkanımızın Uzungöl 2'nci etaptaki sokak düzenlemesi için 25 milyon hibe talebi var. Bu talebi de İlbank'ımız kanalıyla yapacağız. Uzungöl ve Barma Yaylamıza dair detayları ve müjdelerimizi Uzungöl ziyaretimizde vatandaşlarımızla paylaşacağız diye konuştu.

Sadece dört duvar, betondan, tuğladan ibaret binalar yapmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı yuvalar kazandırıyoruz. Bu yuvaların çevresini yeşil alanlarla parklarla bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatıyoruz. Ne yapıyoruz '81 ilde 81 milyon metrekare' hedefiyle millet bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Ülkemizin her yerinde tam 340 millet bahçesi yapıyoruz. Bugüne kadar 76 millet bahçemizi tamamladık. 264 millet bahçesine yönelik çalışmalarımıza gece demeden, gündüz demeden devam ediyoruz dedi.

Bakan Kurum, Trabzon için her alanda hizmetleri ve çalışmaları titizlikle kararlılıkla devam ettireceklerini, 'Marka şehir Trabzon' sloganıyla atılması gereken tüm adımları hızlıca atacaklarını belirterek, konuşmasını tamamladı.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temelini attı.

Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK
Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK

geri dönüşüm, Murat Kurum, Uzungöl, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK - Son Dakika


Son Dakika

Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu 18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem 18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler 15:50 PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı 13:43 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi         
19:04
Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin         
18:39
Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada         
18:34
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti         
17:00
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir         
15:09
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı         
13:21
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 19:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: BAKAN KURUM 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞARDIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement