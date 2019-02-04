Bakan Kurum: "1 Lira Bütçe Kaynağı Kullanmadan 2 Bin Dersliği Ülkemize Kazandırmış Olacağız"
59 dakika önce
Bakan Kurum: "1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız"ANKARA - İki haftalık sömestr tatili sona erdi, 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı.
Bakan Kurum: "1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız"
ANKARA - İki haftalık sömestr tatili sona erdi, 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Okulun ilk günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
bir araya gelerek "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol" imzaladı. Mehmet Akif İnan
İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Bakan Kurum, çocukların yarınları için bir arada olduklarını belirtti. Protokol kapsamında MEB'in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini aktararak, "Toplamda 2 bin dersliğin yapılması amacıyla arsa karşılığı inşaat yöntemiyle hazine taşınmazlarımızı yüklenicilerimize devrediyoruz. Bütçe kaynaklarıyla yapılacak okullara ilaveten 1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız. Bunu eğitime dair çok büyük bir destek kampanyası olarak da adlandırabiliriz" diye konuştu.
Kurum, "İlk etapta 20 ilimizde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki hazine taşınmazımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız" bilgisini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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