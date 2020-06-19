Bakan Kurum: "1 milyonuncu konutun anahtarını vatandaşımıza vereceğiz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "1 milyonuncu konutun anahtarını vatandaşımıza vereceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:51 Kaynak: AA
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