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Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu."
6 saat önce
Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu." - ANKARA
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