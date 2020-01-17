Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: '100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu.' - Son Dakika

Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu."

6 saat önce

Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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