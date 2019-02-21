Bakan Kurum: 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü (1)
38 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
GENİŞ HABER GEÇİLECEK
TRABZON,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi
Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti
Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü