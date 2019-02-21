Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü

Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.

Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:20 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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