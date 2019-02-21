Bakan Kurum 12 Köyde 85 Konut Hasar Gördü
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon'da konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme ilişkin Trabzon
'da konuştu. Bakan Kurum, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde can kaybımız yok. 12 köyde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 cami hasar gördü. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Şu an bütün köylerde ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:20 Kaynak: DHA
Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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