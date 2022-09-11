Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

11.09.2022 18:51
Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruzÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.

Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında, 'Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak' sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı. Yarım asra varan inşa, imar ve ihya tecrübesiyle TOKİ'miz yüzbinlerce ailemizi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturdu. Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz - Son Dakika
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